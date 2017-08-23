Украинские военные провели генеральную репетицию парада несмотря на дождь (фото)

На Крещатике состоялась генеральная репетиция военного парада, который пройдет 24 августа по случаю Дня Независимости.

В репетиции приняли участие 4,5 тысячи украинских военных, в том числе тысяча бойцов, которые прошли АТО, отмечает 5 канал.

На этот раз вместе с ними прошли и подразделения десяти иностранных государств. В частности – девяти стран-участниц НАТО и Грузии. Представители их министерств обороны будут присутствовать и на параде 24 августа.

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"Боевой дух держим и хотим ребятам, которые сейчас на востоке, хотим показать, что мы с вами. Готовимся. И вся эта орава – есть кому их поменять. Они не одни там. Они скоро приедут к своим семьям, а мы их поменяем, будем защищать рубежи", – рассказал о параде военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Галюк.

А литовский военнослужащий Геде Мюнланс, который принимает участие в мероприятии, отметил: "Подготовка ваших военных достаточно качественная, думаю, они хорошие ребята. Все же в вашей стране идет война, но они выглядят хорошо. Условия на базе, где мы живем – вполне нормальные. Мы отмечаем День независимости вашей страны и это приятно просто быть здесь".

На генеральной репетиции также присутствовал и министр обороны Украины Степан Полторак.

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"Военный парад на День Независимости Украины состоится при любой погоде! Сегодняшняя генеральная репетиция мероприятия - тому подтверждение. Несмотря на холодный дождь настроение у наших военнослужащих оптимистичное и по-настоящему боевой дух украинских бойцов не сломлен, а глаза полны патриотизма и любви к родной стране", – написал Полторак на своей странице в Facebook вечером во вторник, 22 августа.