Подозреваемого в ужасном убийстве инспектора Одесского СИЗО перевели в другой изолятор - полиция

Арестант, подозреваемый в совершении убийства и расчленении женщины-инспектора на территории Одесского СИЗО, содержится в другом изоляторе с целью его безопасности.

Читайте такжеВ Одесском СИЗО после жестокого убийства сотрудницы бьют арестантов – капелланКак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет.

«Он полностью признал свою вину. Сейчас на подозреваемого никто не производит психологического и физического воздействия. Он содержится под стражей, в отношении него приняты меры безопасности, в связи с чем, он находится в другом следственном изоляторе», - заявил Шайхет, отказавшись уточнить, где именно находится подозреваемый.

Начальник следственного подразделения также отказался подтвердить информацию о том, что фигурант переведен в Николаевский СИЗО. «Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - добавил он.

По словам Шайхета, в настоящее время проведены первоочередные следственные действия, проведены воспроизведения обстоятельств события. В ходе следственного эксперимента подозреваемый буквально с точностью до минуты показал, когда и где он совершал то или иное действие по отношению к жертве.

Также проведен ряд осмотров места происшествия, изъяты вещественные доказательства, которые приобщены к делу.

Как отметил Шайхет, подозреваемый раскаивается. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4. ч. 2 ст. 115 УК Украины). В то же время у следствия есть несколько версий, касающихся, в том числе, мотивов совершения преступления, которые сейчас отрабатывается.

Информация о возможных соучастников пока не подтверждается.

«На данном этапе установлено, что он все сделал сам», - сказал Шайхет.

Сейчас назначено более 10 экспертиз, в том числе, судебно-генетическая и судебно-медицинскую.

В ходе пресс-конференции отмечалось, что во время совершения преступления скрылись ключи, газовый баллон и дубинка инспектора СИЗО. По словам Шайхета, во время осмотра места происшествия на территории СИЗО все эти предметы были найдены и изъяты.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. Разоблачили подозреваемого - 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На момент совершения убийства инспектора изолятора был под следствием в связи с совершением разбойного нападения (ст. 187 УКУ).

Полиция по факту убийства начала расследование по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, которое ранее совершило умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).