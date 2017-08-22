63% украинцев гордятся своим гражданством – опрос

Подавляющее большинство населения Украины (около 63%) гордятся тем, что они являются гражданами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве результатах опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива".

Отмечается, что этот процент существенно вырос, начиная с 2014 года: в 2013 году гордились гражданством Украины 48%, в 2014 - 60%, в 2015 - 67%, в 2016 - 60%, а в 2017 году - 63%.

Социологи отмечают, что в этом вопросе существуют заметные региональные различия, хотя во всех регионах те, кто гордится своей принадлежностью к Украине, представляют полное или относительное большинство.

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В частности, в Западном регионе гордятся своим украинским гражданством около 81% (не гордятся - 7%), в Центральном регионе соответствующее соотношение составляет около 67% и 16%, в Южном регионе - 46% и 28%, в Восточном регионе - 56% и 17%. На Донбассе - 39% и 27% (при этом на Донбассе самая большая, по сравнению с другими регионами, доля тех, кто не смог определиться по этому вопросу - около 34%).

Кроме того, согласно результатам опроса, большинство населения (57%) считают себя прежде всего гражданами Украины, еще для около 25% главным является идентификация с городом или селом проживания, а для почти 6% - с регионом проживания.

Как констатируют авторы исследования, признание первичности своего определения как гражданина Украины существенно возросло впервые в 2005 году (с 44% до 55%), а во второй раз - в 2014 году (с 51% до 65%).

Среди регионов Украины признание первичности идентификации с гражданством Украины существенно превосходит локальную идентификацию, прежде всего, в Западном и Центральном регионах, а несколько меньше этот разрыв в Южном и Восточном регионах. На Донбассе же общенациональная и местно-региональная идентификация находятся примерно на одном уровне.

Опрос проводился с 3 по 25 июля 2017 по квотной выборке, представляющей взрослое население, начиная с 17 лет. Опрос проводился во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 1,8 тыс. человек. Погрешность выборки не превышает 2,3%.