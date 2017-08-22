В Киеве полицейские изъяли у мужчины наркотиков на три миллиона гривень, оружие и боеприпасы (фото)

В Киеве полицейские изъяли у мужчины наркотиков на три миллиона гривень, оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Так, во время проведения санкционированного обыска у мужчины изъяли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, оружие и боеприпасы.

Как сообщется, работники полиции получили оперативную информацию о том, что 27-летний киевлянин занимается продажей наркотических средств. Следователи Подольского управления полиции вместе с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Киева провели мероприятия и договорились с мужем о покупке наркотиков. Во время встречи киевлянин занервничал и попытался скрыться, но правоохранители не дали ему такой возможности. При поверхностном осмотре у него изъяли два пакетика с белым порошкообразным веществом. Как пояснил сам задержанный, это - кокаин.

«В доме киевлянина при санкционированном обыске правоохранители нашли около одного килограмма каннабиса, 1000 марок ЛСД, 250 граммов кокаина, гранату РГД, запал, магазин с патронами к автомату, пистолет «SCHMEISER» с патронами, снаряженными резиновыми пулями, разрешение на которое истекло в 2015 году, и патроны различных калибров. Мужчину доставили в управление полиции, изъятое направили на экспертизу. Стоимость изъятых наркотиков по розничным ценам черного рынка составляет около трех миллионов гривен», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Готовятся материалы объявления о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре правоохранители перекрыли перекрыли канал поставки метадона. Правоохранители обнаружили и изъяли 2 г метамфетамина, 32 таблетки экстази и 78 таблеток метафина различной дозировки.

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