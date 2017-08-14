В Днепре правоохранители перекрыли перекрыли канал поставки метадона

В Днепре оперативники управления противодействия наркопреступности перекрыли канал поступления метадона из Одессы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Один из подозреваемых мужчин и его жена находилась на учете как больные, нуждающиеся в препаратах заместительной поддерживающей терапии. Регулярно по листку назначений они получали медицинский препарат «Метафин», действующим веществом которого является метадон. После этого препарат переправлялся в Днепр.

Все эти подробности выяснили сотрудники управления противодействия наркопреступности, которые в июне августа документировали деятельность преступной группы в составе 3-х человек. Злоумышленники занимались распространения метадона, метамфетамина и экстази. 3 августа правоохранители провели оперативную закупку метафину, что позволило провести обыски по месту жительства подозреваемых.

9 августа в квартире одного из мужчин состоялся санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили и изъяли 2 г метамфетамина, 32 таблетки экстази и 78 таблеток метафина различной дозировки. 10 августа полицейские провели обыск по месту жительства сообщника подозреваемого. У него в квартире они обнаружили 1 таблетку экстази, 9 таблеток метафина, 200 г маковой соломки.

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По ценам «черного рынка» стоимость изъятых веществ составляет около 20 тыс. гривень. Изъятое психотропное вещество направлено на исследование в НИЭКЦ. Один из мужчин задержан в порядке ст. 208 УПК.

Расследование ведется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине мужчина выращивал коноплю и перебрасывал через забор тюрьмы. Правоохранители подсчитали, что по ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотических веществ составить более 200 тыс. гривень.