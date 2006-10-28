На фестивале средневековой культуре в Луцке - рыцарские бои и танцы

В Луцке проходит фестиваль средневековой культуры «Меч Луцкого замка».

Как передает корреспондент УНИАН, в фестивале принимает участие около сотни участников - из Киева, Львова, Одессы, Симферополя, а также из Луцкого клубы «Святий грааль», «Соколина вежа», «Хелм».

Сегодня в рамках фестиваля состоялись командные бои, в которых приняли участие 40 рыцарей, с каждой стороны по 20.

Также участники фестиваля продемонстрировали средневековые танцы. Свое искусство показали луцкий и киевские танцовщицы.

Проходят также бои на ресталище, то есть одиночные бои – рыцарь против рыцаря. Победитель определится только завтра в финальном поединке. Также на завтра запланированы конкурсы средневекового мужского и женского костюма. Кстати, костюмы должны быть изготовлены только из натуральной ткани и пошиты вручную.

Фестиваль будет продолжаться 28-29 октября.