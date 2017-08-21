На набережной Днепра горожане устроили водную битву из-за жары (видео)

13:05, 21 августа 2017
Общество
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Сверху присутствующих еще и поливали из пожарной машины. 

Сотни жителей Днепра поучаствовали в водной битве на набережной. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за почти 40-градусной жары сотни горожан собрались просто в фонтане на набережной. Сверху присутствующих еще и поливали из пожарной машины.

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Организаторы заранее наполнили водой несколько тысяч воздушных шариков. Ими участники боя бросались ради развлечения и прохлады. Здесь же поливались из водных пистолетов, пластиковых бутылок и даже ведер. 

Как сообщал УНИАН, после дождей и похолодания в Украину снова придет жара.

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Теги: #водная битва в Днепре#жара в Днепре