На набережной Днепра горожане устроили водную битву из-за жары (видео)

Сотни жителей Днепра поучаствовали в водной битве на набережной. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за почти 40-градусной жары сотни горожан собрались просто в фонтане на набережной. Сверху присутствующих еще и поливали из пожарной машины.

Читайте такжеВ Николаеве из-за жары установили рамку с распылителем воды для охлаждения горожан (видео)

Организаторы заранее наполнили водой несколько тысяч воздушных шариков. Ими участники боя бросались ради развлечения и прохлады. Здесь же поливались из водных пистолетов, пластиковых бутылок и даже ведер.

Как сообщал УНИАН, после дождей и похолодания в Украину снова придет жара.