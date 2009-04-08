В Крыму планируется заседание украинско-российской комиссии
05:12, 08 апреля 2009Общество
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Об этом сообщил вице-спикер Госдумы
В конце июня в Крыму планируется проведение очередного заседания украинско-российской межпарламентской комиссии
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-спикер Государственной думы РФ Александр БАБАКОВ сегодня журналистам в Москве.
«Имею подтверждение от украинской стороны, даже несмотря на их выборы, повестки дня заседания – они подтверждают свою готовность обсуждать непростые вопросы. Не исключаю, что мы проведем это в очень интересном месте, в Крыму», - сказал А.БАБАКОВ.
Он напомнил, что заседание межпарламентской комиссии недавно прошло в Москве после перерыва в два с половиной года.
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