В Закарпатской милиции рассказали, кто сдал «самолет Балоги»

Причастность главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ к задержанному в Ужгороде самолету под управлением гражданина США не доказана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД в Закарпатской области Павел КОНОНЕНКО.

По его словам, в пятницу, 3 апреля, в ГУ УМВД поступил запрос депутата ВР Геннадия МОСКАЛЯ. «В письме дословно говорится: «Уважаемый Павел Николаевич, прошу проверить законность использования самолета борт №29 LG Learjet-60, который пользуется услугами Ужгородского аэропорта, на предмет соблюдения требований таможенного и воздушного законодательства». О БАЛОГЕ в этом письме речь не идет», - заметил П.КОНОНЕНКО.

Соответствующее письмо, по словам начальника закарпатской милиции, было направлено в Ужгородскую таможню с просьбой проверить законность пребывания самолета на территории Украины. «Опять же, о БАЛОГЕ и в моем письме к таможне ничего не сказано», - уточнил П.КОНОНЕНКО.

После этого, по его словам, Ужгородская таможня обратилась к ГУ УМВД в Закарпатской области с просьбой “принять меры относительно последующего пребывания самолета на территории аэропорта и способствовать работникам таможни в проведении проверки».

Учитывая это, сотрудники УГАИ и УБОП в Закарпатской области были вовлечены в проверку, которую проводили ужгородские таможенники. «Мы обеспечивали общественный порядок - и все», - уточнил П.КОНОНЕНКО.

Он также сообщил на пресс-конференции, что вчера, 6 апреля, по результатам проверки к нему поступило письмо от руководителя Ужгородской таможни Михаила ПОРАДЫ, в котором говорится, что 6 апреля Ужгородская таможня возбудила дело в отношении гражданина США Геннадия ГОЛОВАЦКОГО, командира воздушного судна регистрационный номер №29 LG Learjet-60, за нарушение таможенных правил.

“Воздушное судно изъято, осмотрено и передано на ответственное хранение областному коммунальному предприятию «Международный аэропорт Ужгород». На данный момент осуществляется продолжение по делу», - сообщил начальник ГУ УМВД в Закарпатской области.

Как сообщалось, 3 апреля около 20.00 ужгородские таможенники задержали самолет, который осуществлял перелет Прага-Киев-Ужгород и которым управлял американский пилот, для проверки таможенного законодательства.

По информации источников в правоохранительных органах, самолет якобы был вызван по заказу В.БАЛОГИ.

4 апреля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обвинил В.БАЛОГУ в незаконном использовании иностранных транспортных средств. В частности, министр напомнил, что МВД еще полгода назад направило в прокуратуру материалы о злоупотреблении В.БАЛОГИ при использовании самолетов государственной компании "Украина". "После этого В.БАЛОГА начал перемещаться на частных самолетах. Насколько мне стало известно вчера, это передвижение осуществлялось на самолетах, которые не прошли растаможивание на территории Украины", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.