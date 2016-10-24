На Львовщине мужчина, выдавая себя за пациента, обокрал посетителей и персонал больницы

Об этом сообщает сайт 032.ua.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции во Львовской области, в Червоноградский отдел полиции 21 октября с заявлениями о кражах обратились три женщины, две из которых являются пациентками, а одна – медсестрой одной из местных больниц. По их словам, у них были похищены мобильные телефоны и две женских сумочки, в которых находились деньги, банковские карты, косметички и другие вещи на общую сумму более четырех тысяч гривен.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к совершению преступления причастен 32-летний ранее судимый житель Червонограда. Злоумышленник, выдавая себя за пациента, проникал в разные кабинеты и воровал вещи, которые лежали без присмотра.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) УК Украины. Самое суровое наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.