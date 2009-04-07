Путин: Россия после кризиса будет одной из крупнейших экономик мира

Россия, безусловно, сохранит позиции одной из крупнейших экономик мира после кризиса, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, заканчивая свое выступление в Госдуме, где он представил отчет об итогах работы правительства за 2008 г.

По его словам, ситуация в мировой экономике остается неопределенной и таит в себе немало угроз. "Мы не можем одним щелчком решить все проблемы и понимаем всю сложность ситуации", - сказал В.Путин.

Он отметил, что действовать придется в условиях ряда ограничений, включая низкие цены на основные российские экспортные товары. "Также необходимо сберегать и наращивать резервы. Сейчас объем золотовалютных резервов составляет 380 млрд долл.", - заметил В.Путин.

"Определенно можно сказать, что Россия кризис преодолеет. Страна, безусловно, сохранит позиции одной из крупнейших экономик мира, к тому же с большим горизонтом развития, с мощным кадровым и технологическим потенциалом", - подчеркнул глава правительства. По его словам, для этого потребуется собранность, консолидация и согласие по принципиальным вопросам.

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