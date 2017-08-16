Судью, которая преследовала автомайдановцев, могут оставить в кресле

Высший совет правосудия внес представление президенту Украины Петру Порошенко на назначение судьей бессрочно судью Соломенского районного суда Киева Марию Зелинскую, которая в 2014 г. выносила решения о лишении водительских удостоверений активистов, которые ездили в Межигорье. Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании ВСП.

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Как подчеркнул адвокат "Автомайдана" Роман Маселко в своей заметке в Facebook, "эта судья во времена Майдана привлекла, как минимум, двух участников поездки в Межигорье к ответственности в виде штрафа. Водителей на суде не было, в материалах не было подтверждения их вины, рапорты были сфальсифицированы. Но судья решила, что они виновны".

Также он отметил, что одна из этих водителей - Юля Волкова. Ее автомобиль 23 января 2014 года в Крепостном переулке был полностью разбит «беркутами».

"Она даже не знала, что ее судили за ту поездку", - подчеркнул Маселко "Последнее решение она вынесла за день до побега Януковича", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее ВСП уволил судью, который преследовал майдановцев и безосновательно арестовывал их. Судья нарушил нормы процессуального права при осуществлении правосудия, установили в ВСП.