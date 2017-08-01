ВСП уволил судью, который преследовал майдановцев и безосновательно арестовывал их

Высший совет правосудия на своем заседании уволил Валерия Чепурного с должности судьи Сосновского районного суда Черкасс за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСП.

Как сообщил на заседании ВСП член Высшего совета правосудия Владимир Комков, согласно решению Первой Дисциплинарной палаты ВСП от 17 марта 2017 года этот судья был привлечен к дисциплинарной ответственности и к нему применено дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении судьи от должности.

Дисциплинарное дело в отношении него было открыто по заявлениям коалиции молодежных общественных организаций Черкасской области и заместителя прокурора Черкасской области В.Семенова, поступившим в Совет из Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции еще в 2014 году.

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Заявители сообщили, что судья Чепурной принимал решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу Закона Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине» в связи с их участием в таких акциях, а потому подлежит проверке.

По результатам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная палата пришла к выводу, что судья Чепурной не установил наличия доказательств в подтверждение рисков, на которые ссылался следователь, для применения к подозреваемым лицам исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей, что свидетельствует о его халатном отношении к выполнению обязанностей судьи.

Таким образом, установленные по результатам рассмотрения дисциплинарного дела обстоятельства дают основания для заключения, что судьей Чепурным при рассмотрении ряда ходатайств допущено существенное нарушение норм процессуального права при осуществлении правосудия, что сделало невозможным реализацию участниками судебного процесса предоставленных им процессуальных прав и исполнение процессуальных обязанностей, а также умышленное нарушение им прав человека и основных свобод, определенных подпунктом.

"Высший совет правосудия на заседании согласился с правовой позицией Первой Дисциплинарной палаты и уволил Чепурного Валерия Петровича с должности судьи Сосновского районного суда города Черкассы на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины (за совершение существенного дисциплинарного проступка)", - подытожили в пресс-службе.