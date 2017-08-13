Великий Леонардо сыграет великого Леонардо: стало известно о новом фильме Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации биографии итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи. Ди Каприо также станет одним из продюсеров фильма, в основу которого ляжет книга Уолтера Айзексона, передает Meduza.

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За роль в фильме, по данным Variety, Ди Каприо получит "семизначный гонорар". Как говорится в официальной биографии актера, его назвали именно в честь Да Винчи.

Книга "Леонардо да Винчи", написанная Айзексоном, поступит в продажу в США 17 октября 2017 года. Дата начала съемок фильма о да Винчи пока не названа.

Уолтер Айзексон специализируется на написании биографий известных людей. Его книги о Стиве Джобсе, Бенджамине Франклине, Генри Киссинджере и Альберте Эйнштейне попадали в списки бестселлеров. Книга этого автора об Эйнштейне легла в основу сериала "Гений" (первый сезон вышел в 2017 году) на канале National Geographic.