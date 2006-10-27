ХТЗ заключил выгодный контракт

Харьковский тракторный завод осуществил поставку в Монголию 20 колесных тракторов малой мощности ХТЗ-3510.

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор ОАО “ХТЗ” Андрей КОВАЛЬ, поставка техники осуществлена в рамках реализации контракта, который завод подписал по результатам выигранного тендера. Этот тендер был проведен правительством Японии в ходе его программы помощи малоимущим монгольским фермерам.

По словам А.КОВАЛЯ, в соответствии с контрактом, трактора ХТЗ-3510 поставлены в комплекте с навесным оборудованием, причем как отечественного, так и иностранного производства.

“Монголия является интересным для нас рынком и, несмотря на большую конкуренцию со стороны Китая, мы не исключаем укрепления партнерских отношений с этой страной”, - сказал А.КОВАЛЬ, говоря о возможности дальнейшего сотрудничества. Его основы, отметил он, были заложены еще несколько десятилетий назад, когда ХТЗ поставлял в Монголию мощные колесные трактора Т-150.

Справка УНИАН. ОАО “ХТЗ” осуществляет серийное производство колесных тракторов малой мощности ХТЗ-3510 для нужд фермерских хозяйств. Эти машины могут использоваться для механизации трудоемких работ как на селе, так и в городских коммунальных хозяйствах. Эти трактора экологически безопасны, отвечают стандартам качества, имеют улучшенные условия труда тракториста. Техника простая в обслуживании и неприхотливая к качеству топлива и масел.

С 1995 г. правительство Японии предоставляет грант “Кеннеди Раунд” с целью безвозмездной помощи странам Азии для увеличения производства продовольствия и поддержки аграрно-земельной реформы. В рамках этого гранта Харьковский тракторный завод весной 2006 г. выиграл тендер на поставку тракторов для фермеров Монголии. Между ХТЗ и корпорацией “Марубени” (Токио, Япония) был заключен контракт на поставку техники. По условиям контракта техника должна быть передана Министерству сельского хозяйства Монголии осенью 2006 г.