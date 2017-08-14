НАБУ расследует более 100 коррупционных дел на госпредприятиях

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что расследует более 100 коррупционных дел на государственных предприятиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте антикоррупционного ведомства.

"Среди почти четырех сотен производств, расследование которых осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, более 100 касаются коррупции в государственных предприятиях (ГП). Большинство преступлений связано с хищением имущества и средств государственных предприятий, закупкой товаров и услуг по завышенным ценам, поставкой продукции через посредников по ценам, значительно меньше рыночных ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в поле зрения НАБУ находится около 50 госпредприятий, большинство из которых по размеру активов входят в топ-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли Украины.

"По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям в результате уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн", - заявили в ведомстве.

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Вместе с тем, добавляют в НАБУ, по состоянию на 30 июня 2017 детективы Бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд 32 дела о коррупции на госпредприятиях. Совокупный размер предмета преступления в этих делах достигает 2,4 млрд грн. Чаще всего детективы выявляют случаи коррупции на предприятиях топливно-энергетического, военно-промышленного, аграрно-промышленного комплексов и транспортной отрасли.

Также подчеркивается, что большинство коррупционных преступлений на предприятиях государственной и коммунальной собственности происходят с участием руководящего состава.

В НАБУ заявляют, что причинами противозаконных действий топ-менеджеров ГП является комплекс безнаказанности, пробелы в законодательстве, которые затрудняют доказательства состава экономических преступлений, а также несовершенный процесс назначения на руководящие должности. В антикоррупционном ведомстве отмечают, что де-юре после Революции Достоинства руководители госпредприятий назначаются по результатам открытых конкурсов, во время которых должны доказать свою способность честно управлять ГП. Однако на практике случается так, что конкурс по каким-то причинам не объявляют, на неопределенное время руководителем назначается так называемый «исполняющий обязанности», который не мешает существованию коррупционных схем. Среди более 200 человек, которых НАБУ подозревает в коррупции, каждый шестой является руководителем государственного или коммунального предприятия.