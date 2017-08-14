На Житомирщине ликвидировали возгорание крыши админздания недействующего предприятия (фото)

На Житомирщине ликвидировали возгорание крыши админздания недействующего предприятия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 13 августа в 16:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории одного из предприятий ООО «Благотворительный союз», расположенное в селе Малая Рача Радомышльского района. Об этом спасателям сообщил случайный прохожий, который увидел огонь на крыше одного из зданий.

Из-за запоздалого обнаружение пожара на момент прибытия спасателей огонь уже полностью охватил крышу недействующего административного здания предприятия, общей площадью 1000 кв. м. Из-за горючести конструкций и большую площадь возгорания руководитель тушения пожара принял решение привлечь на помощь дополнительные силы и средства.

Тушение пожара осложнялось тем, что крыша была обита металлопрофилем, который приходилось срывать по всей площади.

Совместными усилиями бойцов ГСЧС и работников Радомышльского лесоохотничьего хозяйства в 18:33 пожар удалось локализовать и в 20:58 – ликвидировать. Удалось не допустить распространение пожара по всей площади здания. Огнем уничтожена кровля. Погибших и травмированных нет.

В общем, к ликвидации возгорания привлекались 19 спасателей, 2 работника лесоохотничьего хозяйства и 4 единицы пожарной техники.

Вероятной причиной возникновения пожара стало самовозгорание деревянных конструкций крыши здания от перегрева металлического накрытия под действием солнца. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.