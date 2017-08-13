На Житомирщине спасатели срезали аварийные ивы, что угрожали падением на детей

В городе Новоград-Волынский на Житомирщине спасатели срезали аварийные деревья, которые угрожали падением на детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 12 августа в 14:00 в Службу спасения «101» города Новоград-Волынский поступило сообщение о том, что дерево угрожает падением на прохожих и магазин, поэтому необходима помощь спасателей.

На месте происшествия выяснилось, что в жилом квартале ива треснула и упала на другую. Оба дерева были гнилые изнутри и могли упасть на магазин и горожан. При этом могли также пострадать дети.

Спасатели с помощью бензопилы и лестницы срезали два дерева и убрали их, чтобы не мешали движению прохожих.