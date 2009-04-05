Католики празднуют Пальмовое воскресенье

Папа римский БЕНЕДИКТ XVI возглавил богослужение по случаю Пальмового воскресенья, которое отмечает Римско-католическая церковь, и таким образом положил начало торжествам пасхальной недели.

Как передает Dni.ru, по традиции понтифик, а также многочисленные кардиналы и епископы прибыли на праздничную мессу с пальмовыми и оливковыми ветвями в руках. Богослужение состоялось на площади перед Собором святого Петра в Ватикане, которая была превращена в цветущий сад с оливковыми и персиковыми деревьями, гортензиями, цикламенами и орхидеями, присланными в подарок Папе римскому из южноитальянской области Апулии.

В этом году празднование Пальмового воскресения совпало с католическим Днем молодежи, который отмечается на епархиальном уровне. В этой связи в Ватикан прибыла делегация молодых австралийских католиков, которые после литургии передали своим испанским сверстникам специальный крест - символ Всемирного дня католической молодежи, который состоялся в июле 2008 года в Сиднее.

Праздник Входа Господня в Иерусалим, часто называемый Пальмовое или Вербное воскресенье, отмечается за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста.

В основе праздника лежит евангельский рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Народ приветствовал его как царя - бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви.

Этот праздник символизирует, с одной стороны, признание миссии Христа, а с другой - вход сына человеческого в рай. В ряде стран верующие вместо пальмовых ветвей в этот праздник используют ветви вербы.