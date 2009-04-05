Завтра в Украине - до +22°

Завтра, 6 апреля, в Украине переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь ожидается лишь утром и днем в западных и северных областях.

Температура ночью составит 4-9° тепла, на Донбассе 0-3° тепла, днем 16-22°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, утром и днем местами по области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 4-9° тепла, днем 17-22°, в Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 20°.