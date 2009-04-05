На Прикарпатье вор сдал в металлолом бульдозер стоимостью 120 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

В частности, согласно информации милиции, 33-летний житель пригородного села похитил бульдозер, который стоял на берегу реки. Спецтранспорт, как позже оказалось, водитель вынужден был оставить из-за какой-то поломки.

Мужчина, оперативно загрузив бульдозер с помощью автокрана на грузовик, доставил его в один из пунктов приема металлолома. Между тем реализовать похищенный бульдозер ему удалось не сразу. После нескольких неудачных попыток он, наконец, нашел пункт приема, который согласился заплатить наличными 10 тыс. грн. за такой «металлолом».

В свою очередь руководство предприятия, которому принадлежал бульдозер, сообщило о краже в райотдел милиции, и уже на следующий день работники правоохранительных органов нашли бульдозер стоимостью свыше 120 тыс. грн. и его похитителя.