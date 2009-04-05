За минувшие сутки произошло 557 ДТП
11:19, 05 апреля 2009Общество
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12 человек погибли, 137 – травмированы
В Украине за минувшие сутки произошло 557 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек погибли, 137 – травмированы.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ГАИ Министерства внутренних дел.
В частности, вчера в 21.30 на автодороге Луганск - Счастье водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров, которые были госпитализированы в медицинские учреждения.
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