За минувшие сутки произошло 557 ДТП

В Украине за минувшие сутки произошло 557 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек погибли, 137 – травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте ГАИ Министерства внутренних дел.

В частности, вчера в 21.30 на автодороге Луганск - Счастье водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров, которые были госпитализированы в медицинские учреждения.