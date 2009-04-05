Литвин предлагает ввести плату за въезд в Украину

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает целесообразным ввести плату за въезд в Украину на пунктах пограничного пропуска для граждан стран, в том числе ЕС, которые выдают платные визы для украинцев.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Украина безвизовый режим ввела и ничего из этого не получает. Кстати, перед нашей встречей я сегодня доклад слушал наших юристов. Я им предложил подготовить предложение, чтобы ввести на пунктах пограничного пропуска плату за въезд – не визовый режим», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что имея упрощенный визовый режим с ЕС, украинцам, чтобы получить визу, нужно пойти в посольство, стать в очередь, сдать отпечатки пальцев, заплатить денежку - иногда по 2,5 тыс. грн.

Спикер подчеркнул, что платный въезд должен быть не только для жителей ЕС, но и тех стран, которые взымают соответствующую плату за визы с украинцев.

«Чтобы это было зеркальное отражение. Допустим, если какая-то страна берет с нас 30 евро, и мы переводим в гривни по курсу. Это не виза, это не плата за визу, а плата за въезд», - сказал он.

В тоже время В.ЛИТВИН назвал «нереальным» возобновления визового режима с Европейским Союзом.

По его словам, введение платы за въезд решило бы финансовые проблемы содержания украинских посольств за границей.

«Сегодня мы ничего не получаем. Более того, сегодня мы вынуждены в 10 странах сократить свои представительства, ибо проблема их содержать в условиях кризиса», - сказал В.ЛИТВИН.