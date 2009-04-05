В Крыму открыли Музей осла

Музей осла открыли в бахчисарайском селе Залесное в Крыму.

Это первый Музей осла не только в Крыму, но и в Украине, утверждают его создатели - владельцы фермы «Чудо-ослик».

На выставке представлено более 100 экспонатов - предметы, так или иначе связанные с ослами. «Телеги, упряжь, хомуты, сувенирная продукция, которая дарились нашей ферме, информационный материал», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН основатель фермы Николай ПОМОГАЛОВ.

Организаторы экспозиции пытались показать роль ослов в различные времена. «Например, во время Крымской войны ослы подвозили ядра, маленькие пушки. Ослы участвовали и в партизанском движении, в Отечественной войне – поэтому на выставке представлена шапка-ушанка с перевязанной красной лентой, автомат», - сказал Н.ПОМОГАЛОВ.

Владельцы фермы «Чудо-ослик» надеются, что музей будет пополняться экспонатами.

«Вход (в музей) будет бесплатным. Мы даем возможность людям, которые приедут к нам на ферму, больше узнать об ослах и полюбить их так, как наша семья полюбила этих прекрасных животных», - сообщил Н.ПОМОГАЛОВ.

Ферма «Чудо-ослик» – первая ослиная ферма в Крыму. Сейчас там живут 56 осликов. Ослы, в частности, участвуют в катаниях туристов, театрализованных представлениях и успели сняться в нескольких фильмах.

В 2008 году в селе Залесное установили первый в Украине памятник ослу.