В Виннице будет Генконсульство Польши

В Виннице Генеральное консульство Республики Польша будет открыто 1 сентября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления международного сотрудничества и евроинтеграции Винницкой облгосадминистрации Владислав МОРМИТКО.

«В адрес председателя областной государственной администрации Александра ДОМБРОВСКОГО направлено решение министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО об открытии Генерального консульства Республики Польша в Виннице, в котором отмечено, что Консульство будет открыто с 1 сентября 2009 года", - сказал он.

По словам В.МОРМИТКО, также в направленном решении отмечено, что консульский округ консульства будет очерчен отдельным решением министра иностранных дел, которым устанавливается территориальное распределение компетенций польских консульских учреждений на территории Украины.

«В настоящее время окончательно согласовывается место расположения Генерального консульства. Однако наиболее вероятным является здание торгово-развлекательного комплекса «Маги-Центр», - добавил представитель Винницкой ОГА.

Как сообщал УНИАН, Польша планировала открыть в этом году свои консульства в трех украинских городах - Виннице, Севастополе и Ивано-Франковске. Однако позже из-за кризиса отказалась от открытия консульства в Ивано-Франковске.