Эксперты предупреждают об угрозе техногенной катастрофы в Ужгороде

Необоснованное размещение новых объектов и перегруженность очистных сооружений в Ужгороде может привести к экологическо-техногенной катастрофе.

Об этом идет речь в письме Государственного управления охраны окружающей природной среды в Закарпатской области городскому председателю Ужгорода Сергею РАТУШНЯКУ, текстом которого располагает УНИАН.

Как указывается в письме, за последние два года городская власть выделила в Ужгороде более 2,5 тыс. кв. м земель для промышленно-торгового использования и жилищной застройки, однако земли выделяются без технического расчета и сопоставления с существующими возможностями инженерных коммуникаций города.

Размещение большинства объектов не соответствует генеральному плану застройки областного центра.

Из-за этого, утверждается в письме, в первую очередь страдает канализационно-очистная система города, которая уже на сегодняшний день перегружена вдвое. «Коммунальное предприятие «Водоканал Ужгорода» ежегодно сбрасывает в приграничную реку Уж около 28 миллионов кубометров сточных вод, из них загрязненных – более 9 млн. кубометров, что составляет 78,4% общего количества стоков по области», - сообщается в письме.

Авторы письма также отмечают, что при проектной мощности канализационных очистных сооружений (КОС) Ужгорода 50 тыс. кубометров в сутки фактически на КОС города поступает 80 тыс. кубометров в сутки, а в дождливую погоду – 90-110 тыс. кубометров стоков. Существующие очистные сооружения работают с двойной перегрузкой, и на сегодняшний день не обеспечивают эффективную очистку стоков, что негативно влияет на качественное состояние поверхностных вод реки Уж.

«Если же учитывать колебание водности на протяжении года и неравномерность сбросов, то любой аварийный сброс в реку создает угрожающую экологическую ситуацию и приобретает трансграничный масштаб», - уточняют эксперты.

Они предлагают для решения водохозяйственных и водоохранных проблем города добиться сбалансированности между мощностями существующих КОС с количеством стоков, подлежащих очистке, путем введения в эксплуатацию новых мощностей КОС и реконструкции уже действующих.

В письме также речь идет о том, что Ужгородский горисполком не предпринимает никаких шагов для улучшения качества очистки сточных вод города. Без каких-либо обоснований выдаются технические условия и разрешения на присоединение объектов, которые вводятся в эксплуатацию, к водопроводно-канализационным сетям областного центра. Это осложняет проблему и грозит еще большим ухудшением качества воды реки Уж.

Учитывая такую ситуацию, Государственное управление охраны окружающей природной среды в Закарпатской области предложило городскому председателю Ужгорода рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании горисполкома и принять срочные меры для решения проблемы.