В поисках прохлады: топ-5 акционных кондиционеров на Rozetka

Из года в год мы с нетерпением ждем наступления лета. Но вместе с летом приходит и изнуряющая жара, а значит собственный дом может стать невыносимым. Пожалуй, кондиционер - один из самых простых и эффективных способов спастись от жаркой погоды. Интернет-магазин Rozetka представил 5 акционных предложений "освежающей" техники.

Пожалуй, самый разумный и популярный выбор для квартиры или дома - сплит-система настенного типа, благодаря простоте в обслуживании и огромному выбору.

Прежде всего стоит отметить топ-продаж - кондиционер AUX ASW-H07A4 ION. Это настенный серебристый кондиционер, в котором прекрасно сочетаются отличные технические параметры и экономичность. Мощности охлаждения и обогрева достаточно для установки в просторном помещении площадью до 21 кв.м. Кондиционер подходит для круглогодичного использования от -10°С до +37°С.

Среди его достоинств - разнообразие режимов работы: автоматический, вентилятор, ионизация, ночной, обогрев, осушение, охлаждение, турборежим. Система очистки воздуха кондиционера снабжена ионизатором, который нейтрализует все вредные элементы, присутствующие в Вашем доме. Отрицательно заряженные ионы притягивают к себе частицы пыли, бактерии, споры плесени и вирусы, нейтрализуют их, поддерживая чистоту и свежесть воздуха в помещении.

Ночной режим обеспечит условия для спокойного сна, благодаря понижению уровня шума. Кроме того, в кондиционере есть 24-часовой таймер. Агрегат может предотвращать обдув холодным воздухом в режиме тепла, автоматически перезапускается после исчезновения электропитания, его панель легко моется. Кроме того, присутствует функция самодиагностики и возможность подключения WiFi модуля (опция), для управления дистанционно.

Сейчас его можно приобрести всего за 4 550 грн с бесплатной доставкой.

Достойна внимания и акционная модель - кондиционер TOSOT GM-09W. Классический белый агрегат, в котором присутствуют все необходимые режимы работы. Его мощности будет достаточно для охлаждения и обогрева помещения до 26 кв м от -7 до +43 °С. У кондиционера есть и дополнительные функции - авторестарт, самодиагностика, таймер, самоочистка.

Особенностью аппарата является технология осушения воздуха без снижения температуры, контроль направления воздушного потока - при обогреве он направляет воздушный поток в пол, а при охлаждении в верхнюю часть помещения чтобы отрегулировать температурный баланс. Также у данной модели объемная технология рассеивания воздуха и он улучшает качество воздуха в помещении. Кондиционер оснасщен широкоугольными жалюзи и светодиодным дисплеем на котором отображаются текущие параметры в помещении.

Сейчас его можно купить по акции за 6 161 грн с бесплатной доставкой.

Одним из самых доступных инверторов на рынке является кондиционер LEBERG Thor LBS-TOR07/LBU-TOR07 Inverter, стоимостью 7 999 грн с бесплатной доставкой. К модели прилагается подарочный сертификат на 800 грн. Инверторные кондиционеры более экономичны и обеспечивают более гибкое и точное поддержание температуры. Агрегат надежен и обладает высокой производительностью, благодаря компрессорам от ведущих мировых производителей: HITACHI, TOSHIBA, RECHI.

Лаконичный классический дизайн и мягкая LED-подсветка белого цвета на передней панели прекрасно впишутся в интерьер любого помещения.

Мощности достаточно для помещения площадью до 20 кв. м, диапазон температуры от -15 до + 43 °C. Режимы работы: автоматический, вентилятор, ночной, обогрев, осушение, охлаждение, очистка воздуха, при низкой температуре (< -10 °C). В комплекте идут фильтры тонкой очистки.

Говоря о кондиционерах данной фирмы, стоит отметить новинку LEBERG Freya LBS/LBU-FRA06. Эта модель 2017 года сочетает в себе стильный дизайн (скрытый LED дисплей, декоративная вставка цвета "перламутровый белый") и основные функции. Кондиционер может работать в 4-х режимах работы: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.

Теплообменники внешнего и внутреннего блоков покрыты гидрофильной пленкой, которая препятствует коррозии. При перепадах тока в электросети возможно аварийное отключение кондиционера. Функция авторестарт при повторном запуске кондиционера будут сохранены все предыдущие настройки пользователя.

Также в кондиционере Leberg Freya есть возможность выбора различных режимов работы, таких как, например, ночной режим, турборежим, отключение по таймеру. Функция Magic Swing - пользователь может выбрать оптимальное направление воздушного потока.

Кондиционер также можно приобрести по акции с бесплатной доставкой за 4 999 грн, к покупке прилагается подарочный сертификат на 500 грн.

Замыкает пятерку настенный кондиционер TOSHIBA RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES. Кондиционеры Toshiba чрезвычайно экономичные. Диапазон наружной рабочей температуры такой модели от -20 до +43 Сº. Среди особенностей - бесшумный режим работы нажатием кнопки «Quiet». Уровень шума в нем - 22 дБ, как шелест листьев в безветренную погоду.

Интересна функция «Мой комфорт» - выбирает температуру и скорость воздушного, оптимальные для создания комфорта в помещении.

Также кондиционеры Toshiba имеют 7 скоростей работы вентилятора, от мягкого дуновения на самой низкой скорости до освежающего прохладного бриза на высокой скорости. В агрегат встроена система оптимального воздухораспределения - можно регулировать воздушный поток за счет увеличения количества положений жалюзи.

Кроме того, кондиционер поддерживает функцию «Комфортный сон», то есть автоматическая поддержка оптимальной температуры для комфортного здорового сна.

Не стоит забывать, что кондиционер сегодня не роскошь, а средство, которое смоделирует "погоду в доме" и обеспечит комфортное пребывание в нем.

Удачной покупки!