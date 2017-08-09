У двух закарпатских таможенников нашли иностранные паспорта и сотни тысяч на депозитах

У задержанных вчера двух таможенников пункта пропуска "Вилок" в Закарпатской области во время обыска правоохранители обнаружили иностранные паспорта, а у одного из них нашли банковские счета с сотнями тысяч долларов и евро.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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"Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции и следователи областной прокуратуры установили, что вымогательством занимаются начальник одной из смен и инспектор таможенного пункта. У частного предпринимателя они вымогали тысячу долларов США за ввоз товаров без таможенного оформления", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что одного из таможенников задержали по месту несения службы во время получения очередной части взятки - 400 долларов США. Кроме того, ранее был зафиксирован факт получения ими 200 долларов США из оговоренной суммы.

"Во время проведения обысков по месту службы и проживания работников таможни оперативники УЗЭ и следователи прокуратуры изъяли паспорта иностранного государства на их имя. Кроме того, у одного из них были обнаружены договоры о наличии депозитных счетов в иностранном и отечественном банках. На их счетах в соответствии с договорами размещались и размещаются сотни тысяч евро и долларов. Также правоохранители изъяли средства, обнаруженные во время обыска, в частности, 8,4 тысячи долларов США, 122 тыс. форинтов, более 700 евро», - добавили в Нацполиции.

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Также правоохранители сообщили, что один из таможенников задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Украины.

Досудебное расследование производится по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.