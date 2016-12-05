Против коррумпированных таможенников и налоговиков открыто 49 производств - Нацполиция

Против нарушителей уже открыто почти полсотни уголовных производств.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал Игорь Купранець, заместитель председателя Нацполиции – начальник Департамента защиты экономики.

Органы, которые должны предотвращать нарушения таможенного законодательства, на деле сами организуют преступные схемы. Поэтому для их обнаружения приходится проводить достаточно серьезную оперативную подготовку.

Читайте такжеНа украинских таможнях нет ни одного исправного сканера, их били сами таможенники - Гройсман

«Только по материалам Департамента, 49 уголовных производств в сфере служебной деятельности открыто в отношении работников фискальных и таможенных органов. На это время уже 31 должностному лицу объявлено о подозрении за взяточничество», - отметил Игорь Купранець.

По словам заместителя председателя Нацполиции, суммы взяток разнятся по своим размерам. Так во Львовской области оперативники Департамента задержали работника таможенного поста «Угринов» и работников пункта пропуска «Павловичи» на получении 60 тыс. грн. взятки. А на Закарпатье в пункте пропуска «Малые Селманцы» задержали инспектора таможенного поста «Тиса». Таможенник требовал 1600 евро от ветерана АТО за перемещение товара без таможенного оформления.

В целом во время проверок и оперативных действий, сотрудники Департамента изъяли продукции на 36 млн. грн., которую пытались ввезти по преступным схемам.

«Для примера, предприниматели ввозили ткань и предоставили таможенникам фиктивные данные о ее характеристиках. Таможенники для исследования использовали фиктивные образцы. В результате, продукция, которая завозилась на территорию Украины подпадала под таможенную ставку 5-8 процента, а в соответствии с проведенным анализом под льготную нулевую. По такой схеме было ввезено более 300 контейнеров», - отметил Игорь Купранець.

Он добавил, что в рамках уголовных производств, сотрудники Департамента, проводят обзоры продукции во время таможенного оформления. За счет этого с начала года в бюджет государства было доначислено более 3 млн. грн. в виде обязательных таможенных платежей.