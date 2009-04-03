G20 обнародует списки территорий «налогового рая»

Лидеры стран “большой двадцатки” (G20) решили обнародовать списки территорий “налогового рая”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 2 апреля на саммите в Лондоне.

Согласно решению, перечень будет обнародован ОБСЕ.

В то же время, веб-сайт французской газеты “Le Figaro” уже обнародовал эти списки.

По данным издания, все страны, относящиесяся к “налоговому раю”, будут разделены на три части: “белые”, “серые” и “черные”.

В “белый” список (стран и территорий, которые придерживаются международных стандартов в налоговой сфере и которые подписали по меньшей мере 12 соглашений, в соответствии с международными стандартами), войдут: Аргентина, Австралия, Барбадос, Канада, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гернси, Венгрия, Исландия, Ирландия, остров Мэн, Италия, Япония, Джерси, Корея, Мальта, остров Маврикий, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сейшельские острова, Словакия, Южно-Африканская Республика, Испания, Швеция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США и Виргинские острова.

В “серый” перечень (стран, которые пообещали придерживаться международных стандартов, но подписали меньше 12 соглашений в этой сфере) войдут: Андорра, Ангилья, Антигуа, Барабад, Аруба, Багамские острова, Бахрейн, Белиз, Бермудские острова, английские Виргинские острова, Каймановы острова, Острова Кука, Доминиканская республика, Гибралтар, Гренада, Либерия, Лихтенштейн, Маршаловы острова, Монако, Монтсеррат, Науру, нидерландские Антильские острова, Ниуэ, Панама, Сент-Киттс и Невис, Санта Лучия, Сент Винсен и Гренадин, Самоа, Сан-Марино, острова Турк и Кайкос, Вануату. Кроме того, в “серый” перечень вошли Австрия, Бельгия, Бруней, Чили, Гватемала, Люксембург, Сингапур, Швейцария.

В “черный” список (стран, которые не взяли на себя обязательств придерживаться международных стандартов) войдут: Коста-Рика, Малазийский Лабуан, Филиппины и Уругвай.