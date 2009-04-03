G20 обнародует списки территорий «налогового рая»
Страны будут разделены на три части
Лидеры стран “большой двадцатки” (G20) решили обнародовать списки территорий “налогового рая”.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято 2 апреля на саммите в Лондоне.
Согласно решению, перечень будет обнародован ОБСЕ.
В то же время, веб-сайт французской газеты “Le Figaro” уже обнародовал эти списки.
По данным издания, все страны, относящиесяся к “налоговому раю”, будут разделены на три части: “белые”, “серые” и “черные”.
В “белый” список (стран и территорий, которые придерживаются международных стандартов в налоговой сфере и которые подписали по меньшей мере 12 соглашений, в соответствии с международными стандартами), войдут: Аргентина, Австралия, Барбадос, Канада, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гернси, Венгрия, Исландия, Ирландия, остров Мэн, Италия, Япония, Джерси, Корея, Мальта, остров Маврикий, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сейшельские острова, Словакия, Южно-Африканская Республика, Испания, Швеция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США и Виргинские острова.
В “серый” перечень (стран, которые пообещали придерживаться международных стандартов, но подписали меньше 12 соглашений в этой сфере) войдут: Андорра, Ангилья, Антигуа, Барабад, Аруба, Багамские острова, Бахрейн, Белиз, Бермудские острова, английские Виргинские острова, Каймановы острова, Острова Кука, Доминиканская республика, Гибралтар, Гренада, Либерия, Лихтенштейн, Маршаловы острова, Монако, Монтсеррат, Науру, нидерландские Антильские острова, Ниуэ, Панама, Сент-Киттс и Невис, Санта Лучия, Сент Винсен и Гренадин, Самоа, Сан-Марино, острова Турк и Кайкос, Вануату. Кроме того, в “серый” перечень вошли Австрия, Бельгия, Бруней, Чили, Гватемала, Люксембург, Сингапур, Швейцария.
В “черный” список (стран, которые не взяли на себя обязательств придерживаться международных стандартов) войдут: Коста-Рика, Малазийский Лабуан, Филиппины и Уругвай.