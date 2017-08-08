ГПУ вызвала первого заместителя Авакова на допрос

Первого заместителя главы МВД Сергея Ярового вызвали в Генеральную прокуратуру Украины на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ МВД Украины в Одесской области во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года и захвата 4 мая здания Одесского городского управления ГУ МВД Украины в Одесской области, а также превышения служебных полномочий должностными лицами ГУ МВД Украины, в результате чего из изолятора временного содержания незаконно освобождены 63 человека из числа участников массовых беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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"Гражданин Яровой Сергей Анатольевич, который по состоянию на 02.05.2014 занимал должность заместителя Министра внутренних дел Украины, в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 11:00 8 августа 2017 к старшему следователю по особо важным делам третьего следственного отдела управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины старшего советника юстиции Зиньковского И.П", - говорится в сообщении.

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Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.