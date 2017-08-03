В ВР предлагают ввести уголовную ответственность за халатность пляжных спасателей

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно ответственности спасателей пляжа) (№7013).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента, а его автором является внефракционный народный депутат Максим Микитась.

Так, Уголовный кодекс Украины предлагается дополнить статьей 135-1 "Халатное исполнение своих обязанностей пловцами-спасателями (матросами-спасателями) пляжа, повлекшее телесные повреждения или смерть".

Согласно дополнению, халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним пловцами-спасателями (матросами-спасателями) пляжа, если это повлекло телесные повреждения средней тяжести, наказывается штрафом от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

То же деяние, повлекшее тяжкое телесное повреждение, наказывается штрафом от 250 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или арестом на срок до шести месяцев.

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В то же время, то же деяние, повлекшее смерть потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Законопроектом уточняется, что под пловцом-спасателем (матросом-спасателем) следует понимать лицо, с которым владелец водного объекта заключил срочный трудовой договор и которое в летний (купальный) сезон исполняет обязанности по предотвращению гибели людей на водных объектах, спасению и оказанию доврачебной помощи пострадавшим на воде.

В пояснительной записке сказано, что согласно официальным заявлениям Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в Украине: в 2014 году утонуло 362 человека; в 2015 году - около 700 человек, в том числе 71 ребенок; в 2016 году утонуло 864 человека, в том числе 74 ребенка. По состоянию на 24 июля, в 2017 году утонуло 534 человека, среди них 53 ребенка.

"Анализ статистических данных свидетельствует о растущей динамике смертности на воде ... Одним из способов решения проблемы является установление специализированной уголовной ответственности за халатную охрану безопасности людей на воде", - добавил автор законопроекта.