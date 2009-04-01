На Буковине обвалился мост, построенный в прошлом году

В селе Розтоки Путильского района Черновицкой области в ночь на 31 марта обвалился новый мост через реку Черемош, построенный после прошлогоднего июльского наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, жители горного Путильского района снова вынуждены пользоваться объездной дорогой через соседнюю Ивано-Франковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы автомобильных дорог Черновицкой области, новый мост через Черемош в селе Розтоки возводило ЗАО «Трансмост». Его грузоподъемность 30 тонн, однако, несмотря на это, рабочие «Трансмоста» пытались транспортировать по нем бурильную установку весом около 100 тонн. Согласования на транспортировку по мосту этого тяжелого оборудования представители ЗАО не имели.

Под массой установки, в трижды превышающей допустимые нормы, прогоновое строение моста просело. Бурильная установка вместе с прогоновым строением моста просела в реку. Уже к 5.00 утра владельцы техники убрали ее с места. Жертв и пострадавших нет.

Теперь работники ЗАО «Трансмост» разбирают поврежденное прогоновое строение. Ремонтировать поврежденный мост они будут за собственный счет.

В Службе автомобильных дорог заверяют, что уже на протяжении двух суток мост будет восстановлен без изменения его технических характеристик.