Янукович и мэр Харькова договорились передать метро другому владельцу

Сегодня в Киеве Харьковский городской голова Михаил ДОБКИН обсудил с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вопрос передачи Харьковского метрополитена в коммунальную собственность города.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

В ходе встречи глава правительства и мэр Харькова коснулись также вопросов финансирования пилотного проекта реформирования жилищно-коммунального хозяйства, который харьковская власть уже проводит в Киевском районе города.

М.Добкин также передал премьер-министру ходатайства о продлении сроков приватизации жилья.