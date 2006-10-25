Янукович и мэр Харькова договорились передать метро другому владельцу
18:59, 25 октября 2006Общество
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...и проплатить эксперимент в ЖК
Сегодня в Киеве Харьковский городской голова Михаил ДОБКИН обсудил с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вопрос передачи Харьковского метрополитена в коммунальную собственность города.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.
В ходе встречи глава правительства и мэр Харькова коснулись также вопросов финансирования пилотного проекта реформирования жилищно-коммунального хозяйства, который харьковская власть уже проводит в Киевском районе города.
М.Добкин также передал премьер-министру ходатайства о продлении сроков приватизации жилья.
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