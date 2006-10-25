ГНАУ и Союз журналистов подписали Меморандум о сотрудничестве

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, Меморандум подписали председатель Государственной налоговой администрации Анатолий БРЕЗВИН и председатель Национального союза журналистов Игорь ЛУБЧЕНКО.

Согласно меморандуму, Союз журналистов обязуется содействовать объективному освещению деятельности ГНАУ в СМИ и популяризации налогового законодательства.

Налоговая администрация, в свою очередь, обязалась заранее предупреждать НСЖУ о графике плановых налоговых проверок редакций СМИ не позднее, чем через три дня после утверждения такого графика на предстоящий год. Кроме того, в налоговых проверках СМИ по их желанию могут принимать участие представители НСЖУ.