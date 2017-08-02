Возмущенные киевляне перекрыли Харьковское шоссе в районе MegaCity (видео)

В Киеве перекрыто Харьковское шоссе в районе MegaCity. Об этом пишет "Киев оперативный" в Facebook.

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"Предварительно, люди митингуют из-за отсутствия воды и электроэнергии. Объезжайте, по возможности", - говорится в сообщении.

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