Возмущенные киевляне перекрыли Харьковское шоссе в районе MegaCity (видео)

23:47, 02 августа 2017
Общество
5239 1

Люди митингуют из-за отсутствия воды и электроэнергии.

Люди перекрыли Харьковское шоссе / фото facebook.com/KyivOperativ

В Киеве перекрыто Харьковское шоссе в районе MegaCity. Об этом пишет "Киев оперативный" в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве парковщики перекрыли Крещатик из-за решения о пешеходном Подоле

"Предварительно, люди митингуют из-за отсутствия воды и электроэнергии. Объезжайте, по возможности", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео может присутствовать ненормативная лексика!

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #люди перекрыли дорогу