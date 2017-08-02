В Житомире ремонтируют тротуары в центре города

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Житомирском городском совете, Житомирской городской голова Сергей Сухомлин дал поручение провести благоустройство по улице Киевской, где уже уложена новая тротуарная плитка, и обустроить небольшую зону отдыха у дома по Киевской, 9.

«На некоторых участках уже завершаются работы по укладке тротуарной плитки. Я поручил в ближайшие дни провести благоустройство клумб и завершить работы с водостоками на тротуарах», - отметил сегодня Сухомлин, проверяя, как ведутся ремонтные работы.

Он также дал отдельное указание специалистам Управления капитального строительства Житомирского городского совета. Так, они должны предоставить предложения относительно благоустройства возле дома по Киевской, 9.

«На месте, где раньше было увеселительное заведение, мы планируем разбить лавочки и клумбы с цветами, чтобы житомиряне имели возможность здесь отдыхать», - уточнил мэр