Харьков будет праздновать День молодежи целые выходные

14:58, 23 июня 2017
Общество
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24 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького начнется празднование Дня молодежи.

Основные мероприятия пройдут в парке Горького \ РентМиюа

В программе праздника - церемония награждения молодежного и волонтерского актива Харькова, концертная программа с участием творческих коллективов города, танцевальное шоу от школы All Stars Show, выступление рэпера Артема Лоика и дискотека. Также для молодежи пройдет конкурсная программа с призами.

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Праздник состоится с 18:00 до 22:00.

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Теги: #День молодежи Харькове