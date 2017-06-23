Харьков будет праздновать День молодежи целые выходные

В программе праздника - церемония награждения молодежного и волонтерского актива Харькова, концертная программа с участием творческих коллективов города, танцевальное шоу от школы All Stars Show, выступление рэпера Артема Лоика и дискотека. Также для молодежи пройдет конкурсная программа с призами.

Читайте такжеВ Житомире проходят массовые торжества ко Дню вышиванки (фоторепортаж)Запланированы также мероприятия и для детей.

Праздник состоится с 18:00 до 22:00.