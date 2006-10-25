Ивченко заявляет, что 130 долларов - это иллюзия

В следующем году украинские предприятия будут платить за газ больше, чем 130 долларов за тысячу кубометров, как обещает правительство. Об этом заявил в эфире «5-го канала» народный депутат Украины, бывший председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

«Нужно понимать, что к этим 130 долларов добавится НДС, транспортные услуги. В конечном итоге, украинскому предприятию газ будет стоить до 200 долларов (за 1 тысячу кубометров)», - отметил он. (УНИАН: 24 октября 2006 г. в Москве компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) и ЗАО «УкрГаз-Энерго» (Украина, Киев) подписали дополнение к Договору покупки-продажи природного газа от 2 февраля в 2006 г. на 2006-2010 годы. В соответствии с подписанным дополнением, в 2007 году по адресу ЗАО «УкрГаз-Энерго» будет поставлено не менее 55 млрд. кубометров природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 дол. за 1000 кубометров. На сегодняшний день Украина покупает газ у RosUkrEnergo AG по 95 долларов за тысячу кубометров.)

При этом А.ИВЧЕНКО напомнил, что соглашением от 4 января 2006 года между «Газпромом», «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo была зафиксирована цена в 95 долл. Он подчеркнул, что эта цена не могла быть измененная в одностороннем порядке ни одной из сторон, как и цена на транзит - 1,6 долл. за тысячу кубометров, которую подняли с 1,09. «Следовательно, в деньгах мы абсолютно ни копейки не потеряли», - добавил он. Но сейчас, подчеркнул А.ИВЧЕНКО, «украинская сторона соглашается на увеличение цены, но не ставит вопроса о поднятии транзитной ставки, например, до 2 долларов».

«Нас сегодня заверяют, что цена 130 долл. лучше, чем у наших соседей белорусов или Молдовы», - отметил А.ИВЧЕНКО, при этом напомнив: «В Беларуси цена тоже была когда-то 50 долларов. А когда она отдала свою газотранспортную систему России, через полгода цена выросла до 200. То же случилось и в Молдове».

Таким образом, подчеркнул А.ИВЧЕНКО, «130 долл. - это не конечная цена. Сейчас Украине ставится ряд политических требований. Как только Украина их выполнит, цена у нас будет такая, как у всех, а то и больше».

Справка УНИАН. 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину. Украина будет покупать российский газ в 2006 году по цене 95 долл. за тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго», которая, в свою очередь, будет покупать российский газ у «Газпрома» по цене 230 долл. за тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» будет компенсироваться более низкой стоимостью газа из Средней Азии.

Согласно подписанному 4 января в Москве соглашению, 2 февраля НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину.

ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину.

«УкрГаз-Энерго» поставляет природный газ промышленным потребителям Украины со 2-го квартала 2006 года по единой цене 655 грн./1.000 куб. м (включая все действующие налоги и сборы). ДК «Газ Украины» и другие газотрейдеры реализуют потребителям импортированный газ по цене 670 грн./1.000 куб. м.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года.

RosUkrEnergo на 50% принадлежит «Газпрому», другие 50% принадлежат компании Centragas Holding и находятся в номинальном содержании Raiffeisen Investment. Бенефициариями Centragas Holding являются украинские предприниматели Дмитрий ФИРТАШ - 40% и Иван ФУРСИН - 10%.