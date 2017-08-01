Крымчанина Балуха, вывесившего над своим домом флаг Украины, хотят посадить на 5 лет

Украинца Владимира Балуха, который вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины, оккупанты хотят посадить на 5 лет. Об этом на странице в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

"Сегодня, 1 августа, на судебном заседании по делу Владимира Балуха прокурор Королев запросил для него наказание - лишение свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии", - говорится в сообщении.

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Такой срок прокурор просит по совокупности статей - Балуха обвиняют по ч. 1 ст. 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Судебное заседание продолжается.

Напомним, в декабре 2013 года, с началом Майдана, Владимир вывесил на крыше своего дома флаг Украины, который висел и после "референдума". При этом Балух отмечает, что так называемое присоединение полуострова к РФ он не признает.

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Когда в апреле 2015 года в его дом пришли сотрудники ФСБ, он решил побыть у друзей. Когда после 11 дней Балух вернулся домой, узнал, что за это время силовики были у его матери 4 раза, в его доме тоже, а флаг Украины был сорван. А 14 ноября к нему снова приехали, обвиняя в краже автомобиля Ваз-2106.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продления ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру Балуху до 4 сентября и отверг любые обвинения в его адрес. 8 декабря 2016 года ФСБ провела очередные обыски у Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.