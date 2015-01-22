Активистов Евромайдана Нигояна, Жизневского и Сеника убили охотничьими патронами - Генпрокуратура

Активисты Майдана Сергей Нигоян, Александр Жизневский и Роман Сеник были убиты из гладкоствольного оружия, снаряженного охотничьими патронами.

Об этом генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил сегодня в прямом эфире одной из радиостанций.

“Мы установили, что они были убиты из гладкоствольного оружия, но есть задокументированные факты, что работники правоохранительных органов вставляли в него (оружие) охотничьи патроны, которыми были убиты эти наши герои”, - сказал Ярема.

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Он также сообщил, что следствию удалось достичь соответствующих успехов относительно раскрытия убийства пяти активистов в Мариинском парке во время акций протеста в Киеве.

Как сообщал УНИАН, год назад, 22 января, на улице Грушевского погибли первые активисты Революции Достоинства - Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сеник. Они погибли от огнестрельный ранений. 21 января был похищен Юрий Вербицкий, его тело было обнаружено в лесу возле Киева со следами истязаний.

На сегодняшний день за убийства, ранения или другие насильственные действия против участников массовых акций протеста на Майдане Незалежности зимой 2013-2014 годов к уголовной ответственности не привлечено ни одно должностное лицо, правоохранитель или боец силового спецподразделения.