В Житомире сложили присягу курсанты Житомирского военного института им. Королева (фото)
Торжества прошли на плацу института. Там почти 100 курсантов поклялись верно и самоотверженно служить украинскому народу, добросовестно и честно выполнять воинский долг.
Сегодня утром в Житомире состоялась торжественная церемония сложения присяги курсантами подготовки офицеров запаса Житомирского военного института им. С. П. Королева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этого учреждения.
Как отмечается в сообщении, торжества прошли на плацу института. Там почти 100 курсантов поклялись верно и самоотверженно служить украинскому народу, добросовестно и честно выполнять воинский долг.
«Два года студенты высших учебных заведений Житомирщины и других областей проходили обучение в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по программе подготовки офицеров запаса. Обучение закончилось проведением учебного сбора, выпускным экзаменом и торжественным сложением военной присяги на верность украинскому народу»,- сообщает пре-сслужба института.
В приветственном слове начальник военного института профессор генерал-майор Александр Левченко подчеркнул, что "курсанты сложили военную присягу в эпохальные времена, когда Украина борется за свою независимость и территориальную целостность. Он призвал всегда быть верными словам военной присяги, помнить сегодняшний день как особый день нерушимой клятвы патриота Украины".
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К поздравлению присоединились и ректоры ведущих житомирских вузов.
Священники освятили будущих военнослужащих и благословили их.
Закончились торжественные мероприятия праздничным концертом, во время которого было продемонстрировано реконструкцию боя с диверсантами условного противника с применением современной военной техники.
Как сообщал УНИАН, вчера в Житомире состоялся досрочный выпуск офицеров этого военного института, также был открыт обновленный вход этого заведения с памятным знаком - ракетой.