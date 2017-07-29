Сегодня утром в Житомире состоялся выпуск офицеров Житомирского военного института им. С. П. Королева.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества по этому случаю начались возложением цветов к памятнику Сергею Королеву, к стеле выпускникам - героям и гирлянды славы к памятнику “ Выпускникам и курсантам, которые погибли, защищая Родину”. После этого при участии властей был открыт обновленный вход в Житомирского военного института им. С. П. Королева с памятными знаками.

Читайте такжеБолее четырехсот молодых специалистов завершили обучение в Житомирском институте медсестринства

Уже в 10 часов в институте состоялся ритуал выпуска офицеров. Молодых лейтенантов поздравили присутствующие на церемонии их родственники и друзья.

Завтра в институте пройдет церемония принятия военной присяги студентами подготовки офицеров запаса. “ Во время торжественных мероприятий у присутствующих будет возможность послушать праздничный концерт и увидеть реконструкцию боя с диверсионно - разведывательной группой условного противника с элементами рукопашного боя и привлечением современной военной техники”,- говорится в сообщении пресс-службы этого заведения.