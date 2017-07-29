В Одессе активисты намерены снова сорвать концерт Лободы

В Одессе местные активисты намерены повторно сорвать концерт украинской певицы Светланы Лободы. Как передает корреспондент УНИАН, о том, что представители патриотических организаций не допустят выступления Лободы, в Facebook заявил известный активист, бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Читайте такжеНежелательные гости в Одессе: опубликован "черный список" артистов, чьи концерты будут срывать (фото, видео)

По его словам, концерт певицы запланирован 3 сентября на стадионе "Черноморец" в Центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко.

"И это - вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной-агрессором. Это вызов всей патриотической общественности Одессы, и я приглашаю всех своих друзей из других регионов на этот день прибыть в город. Потому что нам просто плюют в лицо", - написал Стерненко.

Он утверждает, что Лобода неоднократно выступала на российском ТВ, в том числе, на "Первом российском" канале.

"В этом году Лобода стала ведущей на премии RU.TV, где сама же взяла основную номинацию. И сделала еще один шаг против Украины - вручала премию за лучший клип в оккупированном Крыму", - сообщил Стерненко.

Он возмущается тем, что после того, как в конце мая активисты не допустили выступления Лободы в Одессе, она "не раскаялся, а продолжила путь отдаления от Украины".

"В то время, когда ее Родина воюет против РФ, гибнут лучшие сыны нации, она летит в гости к российскому (а следовательно, контролируемого Путиным) олигарха Дерипаски и поет на его корпоративе. Сразу после этого - еще одно выступление на свадьбе российских олигархов", - написал Стерненко, акцентируя, что повторная попытка провести в Одессе концерт "является провокацией".

Стерненко уже поддержала ряд патриотических организаций Одессы, заявив, что не допустят выступления Лободы.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Одессе местные активисты сорвали концерт Лободы, который должен был состояться в элитном ночном клубе "Ибица" на берегу Черного моря.

В числе активистов - представители общественной организации "Автомайдан Одессы", в том числе ее лидер Евгений Резвушкин, "Азова", бывший лидер одесского "Правого сектора" Стерненко и др.