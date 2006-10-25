Пинзеник считает, что украинской экономике будет нанесен новый удар

Внедрение правительством так называемых НДС-счетов нанесет удар по отечественной экономике, потому что будет нуждаться в исключении значительных сумм оборотных средств.

Об этом сказал вчера экс-министр финансов Украины, председатель ПРП Виктор ПИНЗЕНИК, комментируя заявление Николая АЗАРОВА на коллегии Государственной налоговой администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Реформы и Порядок».

«Внедрение НДС-счетов равнозначно серьезному усилению налогового давления», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Он подчеркнул, что такое решение «вдвойне вредно в условиях ручного возмещения НДС «для своих», которое проводит нынешнее правительство».

«Применение НДС-счетов является «абсурдным изобретением», которому нет аналогов в мировой практике налогообложения», - сказал прежний руководитель главного финансового ведомства государства.

Он напомнил, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА намеревалось ввести НДС–счета в 2004 году.

Как сообщал УНИАН, 24 октября министр финансов Украины Николай АЗАРОВ на коллегии Государственной налоговой администрации Украины заявил, что Кабинет Министров Украины изучает возможность введения НДС-счетов. “Правительство сейчас ведет консультации, в том числе и с товаропроизводителями, на счет возможного введения НДС-счетов”.

Председатель Государственной налоговой администрации Украины Анатолий БРЕЗИН в интервью журналистам заявил, что ГНАУ сейчас разрабатывает порядок введения НДС-счетов, и в ближайшее время будет передавать его на рассмотрение правительства.

Справка УНИАН. 1 марта 2004 года на совещании по вопросам НДС Президент Украины Леонид КУЧМА раскритиковал работу Кабмина по решению проблемы НДС и подписал указ о введении специальных НДС-счетов. 23 марта Кабмин обнародовал совместное с Нацбанком постановление о введении НДС-счетов. Однако 30 марта Л.КУЧМА во время встречи с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ согласился с необходимостью перенесения срока введения НДС-счетов на месяц. 31 марта 2004 года Кабинет Министров Украины и НБУ утвердили совместное постановление о перенесении срока введения спецсчетов для расчетов с НДС на один месяц - с 1 апреля на 1 мая 2004 года.

9 апреля 2004 г. указом Президента Украины Леонида Кучмы НДС-счета были отменены.

НДС - самый проблемный налог в Украине. С ним связаны махинации с незаконным возмещением из бюджета, а также предоставление ряда льгот, из-за которых бюджет недополучает значительные средства.

По оценкам Кабмина, введение НДС-счетов позволит дополнительно привлечь в бюджет 4-5 млрд. грн. за счет улучшения администрирования налога и уменьшения махинаций с незаконным возмещением НДС.

По расчетам Министерства финансов Украины, введение системы НДС-счетов позволит аккумулировать в Госбюджет дополнительно до 6 млрд. грн.