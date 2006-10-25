Трое малышей сгорели в доме, который сами подожгли
09:48, 25 октября 2006Общество
526 0
Трагедия произошла на Прикарпатье
На Прикарпатье, в селе Плай Верховинского района, в частном жилом доме в результате детского баловства с огнем возник пожар, в результате которого погибли трое детей (2003 г.р., 2004 г.р., 2006 г.р.).
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем полностью уничтожен дом.
Отделением Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter