В Одессе аферисты собирали деньги под предлогом помощи бойцам в АТО

В Одессе разоблачен злоумышленник, собиравший деньги с предприятий, представляясь сотрудником областной администрации, под предлогом помощи украинским бойцам в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне сотрудники Одесской местной прокуратуры № 2 (Малиновский район) сообщили о подозрении в мошенничестве мужчине, причастному к созданию фиктивной благотворительной организации (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

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Как уточнили в пресс-службе, в июле этого мужчину разоблачили сотрудники прокуратуры и Причерноморского управления киберполиции Украины.

По данным следствия, подозреваемый действовал в сговоре с другими злоумышленниками – жителями Киева. Они создали фиктивный благотворительный фонд, который действовал более полугода для якобы сбора помощи на нужды украинских военнослужащих, находящихся в зоне АТО.

Злоумышленники в сети Интернет разыскивали реквизиты крупных предприятий, в том числе на территории Одесской области. В дальнейшем злоумышленники, по телефону представляясь должностными лицами областных госадминистраций, обращались к руководству предприятий с просьбой оказать благотворительную помощь раненым военнослужащим и присылали на электронный адрес, поддельные реквизиты и правоустанавливающие документы своего фонда.

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После поступления средств на счета «организации» злоумышленники снимали их в банкоматах и использовали для собственных нужд. «В результате указанных преступных действий пострадали более 10 предприятий Одесской области», - отметили в прокуратуре. Сумма причиненного ущерба составляет более 100 тыс. грн.

Во время обыска в одном из домов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карты, черновые записи со схемами преступной деятельности.

В настоящее время правоохранители принимают меры, направленные на установление местонахождения других соучастников. Расследование осуществляет Малиновский отдел полиции Одессы.