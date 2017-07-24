В Днепре создали почти полукилометровый мурал

В Днепре завершился первый Фестиваль муралов Mural Fest Dnipro. В эту субботу несколько сотен днепропетровцев собрались, чтобы создать крупнейший в городе образец монументальной живописи. Вместе с профессиональными художниками горожане превратили заброшенный забор промзоны в яркий мурал.

Мэр Днепра Борис Филатов оставил графическую подпись возле изображения одного из самых узнаваемых символов города – I love Dnipro, оригинал которого расположен на набережной.

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«Думаю, у нас все получилось. Горожане довольны. Фестиваль муралов – это культурологически несколько контроверсивная вещь. Тем не менее, тематика фестиваля является жизнеутверждающей. У нас индустриальный город, и когда на девяти многоэтажках расцвели цветы, прилетели птицы и появились прекрасные женские лица, – это освежило городскую среду», – отметил мэр Борис Филатов.

По словам главы Днепра, в администрациях других украинских городов уже заинтересовались опытом фестиваля муралов. В департаменте стратегического развития Днепра уверяют: для проведения этого мероприятия собрали лучшие мировые тренды монументальной живописи.

Длина уличной картины, которая расположена на съезде с Кайдакского моста в направлении ж/м «Покровский», составляет более 450 м. Чтобы раскрасить ее, понадобилось около 800 баллончиков с краской. Всего в течение фестиваля художники использовали их почти 3 тыс.

В процессе создания мурала забор разделили на отдельные зоны – будто большую раскраску. В каждой секции изобразили различные сюжеты. В частности, знаковые места Днепра, разные абстрактные узоры. Рисовали и на тему спорта, в частности, визуализировали легкоатлетов и велосипедистов.

Mural Fest Dnipro длился целый месяц. Художники из разных городов Украины создавали на фасадах многоэтажек масштабные картины. Каждое изображение имеет свою особую историю: о соседском взаимоуважении, жизненной философии и цикличности вселенной.

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Еще одна цель фестиваля – благотворительность. Во время создания финального мурала все желающие могли сделать денежный взнос на лечение десятилетнего Юрия Морозова, который имеет проблемы с позвоночником.