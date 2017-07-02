Действия оккупантов сегодня приводили к существенным очередям на админгранице с Крымом

Российские службы сегодня дважды прекращали пропускные операции на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Об этом помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов сообщил изданию Крым.Реалии.

«Оккупанты прекращали сообщение через так называемый пропускной пункт напротив КПВВ «Каланчак» с 11.30 до 15.00 и напротив КПВВ «Чаплинка» с 15.00 до 16.00», – сказал Шевцов.

Возле пункта «Каланчак» к вечеру 2 июля ожидало около 30 машин, в районе «Чаплинки» – 18.

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Очереди на админгранице с Крымом начали образовываться сегодня утром.

В Госпогранслужбе сообщали, что возникновение очередей связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска.

Российские пограничники же обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».