Украинский артист объяснил, почему для наших деятелей культуры нормально ездить в Россию

Для украинских деятелей культуры нормально ездить с гастролями в Россию, поскольку таким образом они могут донести до россиян правду относительно ситуации в Украине. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил Народный артист Украины, звезда театра "Маски-шоу", актер и поэт Борис Барский.

"Я считаю, что это нормально для нас – приехать в Россию. То, что мы показываем – оно политики не касается, но тем людям, с которыми мы общаемся, одурманенным, затуманенным, зомбированным этими ящиками, мы можем рассказать, что происходит на самом деле. Объяснить нашу позицию", – пояснил он.

Артист привел в пример свою поездку в Сочи в начале 2014 года, где к нему подходили люди и говорили: "Вы не переживайте, мы вас защитим. Мы вас в обиду не дадим".

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"Я им говорю: "Послушайте, объясните мне, от кого вы меня защитите и кому не будете давать в обиду?" А они: "Ну как же, вы же русскоязычный, вас там притесняют". Говорю: "Во-первых, у меня по украинскому в школе пятерка была, но мне-то уже лет немеряно", – рассказал Барский.

"В моем окружении разговаривают на русском. Приезжаю к родственникам - они разговаривают на украинском, но я их понимаю, и они меня понимают. Мы не перестраиваемся. Во-вторых, у меня вышло семь книг – они на русском языке, но они же вышли. Они продаются и люди их покупают. В театре мы играем на русском языке. Ко всему этому Украина меня еще и почетным званием наградила – Народный артист Украины. Вот как меня еще сильнее можно ущемить, чтобы вы пришли меня защищать?" – добавил он.

По его словам, история привела россиян в шок.

"Говорят: "Так что, это все неправда получается?" И вот чем больше таких ситуаций, тем лучше. Я считаю, что это нормально. Нужно ездить, нужно рассказывать. А артисты, которых не пустили в Украину – они теперь будут нести эту обиду в себе. Лучше бы они приехали и посмотрели. Увидели бы это совершенно другое отношение и рассказали бы у себя о нем", – заключил он.

Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что только после согласования с СБУ российские артисты смогут выступать в Украине.